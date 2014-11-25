Kuwait Airways will Boeing 777 kaufen

Kuwait Airways hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für zehn Boeing 777-300ER unterzeichnet.

Die zehn Boeing 777-300ER entsprechen nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 3,3 Milliarden US Dollar. Die Flugzeuge werden bei Boeing erst nach der Finalisierung in die Auftragsbücher übernommen.

Bei der Boeing 777-300ER handelt es sich um ein zweimotoriges Grossraumflugzeug, das sich auf dem Markt für Langstreckenjets sehr gut verkauft. Boeing konnte für die Boeing 777-300ER bereits mehr als 750 Bestellungen entgegennehmen. Die Boeing 777-300ER wird durch zwei General Electric GE90-115BL angetrieben, das Flugzeug verfügt über eine maximale Reichweite von 7.825 Nautischen Meilen (14.490 km).