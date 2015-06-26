Kuwait Airways erhält A330-200

Airbus A330-200 Kuwait Airways (Foto: Airbus)

Kuwait Airways hat ihre erste A330-200 in Empfang genommen . Das Flugzeug ist mit 17 first-class, 30 business-class und 165 Economy Sitzen ausgestattet und hat somit insgesamt 212 Sitze.

Im Februar 2014 gab Kuwait Airways die Leasingverträge von 12 Airbus Flugzeugen, darunter 7 A320ceo und 5 A330-200 bekannt. Zusätzlich kaufte die Fluggesellschaft 25 Flugzeuge, darunter 10 A350-900 und 15 Maschinen der A320neo-Familie. Dies deutete auf die Planung einer grossen Flottenerneuerung hin. Kuwait Airways‘ neue A330-200 ist nun auch Teil der Flottenerneuerung.