Kulinarischer Höhenflug bei Cathay Pacific

Cathay Pacific Boeing 777-300ER (Foto: Cathay Pacific)

Seit Mitte 2016 verwöhnen Küchenchefs aus verschiedenen Hyatt Hotels mit ihren kulinarischen Kreationen die Gäste der First und Business Class von Cathay Pacific.

Noch bis Ende April 2017 dürfen sich die Passagiere auf die Menüs von Frank Widmer, Chefkoch des Restaurants Parkhuus im Park Hyatt Zürich, freuen. Die Fluggesellschaft Cathay Pacific bietet derzeit ihren Passagieren der First und Business Class auf dem täglichen Flug von Zürich nach Hongkong einen ganz speziellen Gaumenschmaus. Noch bis Ende April werden ihnen zusätzlich zu den Menüs von Gate Gourmet auch Kreationen von Frank Widmer, Chefkoch des Restaurants Parkhuus im Park Hyatt Zürich, serviert. Die Kooperation zwischen Cathay Pacific und Hyatt Hotels and Resorts nahm ihren Anfang im Juni 2016 – seither haben die Küchenchefs der Hyatt Hotels in Hongkong, New York, Chicago, Mailand und Toronto die Cathay Pacific-Passagiere verwöhnt.

First Class-Passagiere geniessen auf der Strecke zwischen Zürich und Hongkong eine Vorspeise aus geräuchertem Felchen aus Schweizer Gewässern, mariniertem Krautsalat mit Rösti und Sahnemeerrettich, sowie als Hauptgericht ein zartes Rindsfilet mit Café-de-Paris-Sosse, Pont-Neuf-Kartoffeln und grünen Bohnen. In der Business Class wird als Vorspeise ein Crevetten-Cocktail mit arktischen Garnelen aus Nova Scotia (Kanada) und frischem Gurkensalat, sowie als Hauptspeise Limmattaler Kalbsbäckchen mit Safran-Risotto, geschmortem Lattich und Speck serviert.

Die Kooperation mit Hyatt Hotels and Resorts ist die erste auf die Kulinarik ausgerichtete globale Zusammenarbeit von Cathay Pacific mit einer weltweit bekannten Hotelgruppe. Die unverkennbaren und lokal beeinflussten Menüs sollen den Fluggästen als positives Gourmet-Erlebnis in Erinnerung bleiben und ihnen dadurch einen noch angenehmeren Flug ermöglichen – ganz gemäss dem Cathay Pacific-Motto «Life Well Travelled».

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