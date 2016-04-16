Kulinarische Höhenflüge in London

British Airways Embraer 190 (Foto: Embraer)

British Airways präsentiert sechs exklusive Restauranttipps für den Kurzurlaub an der Themse.

Die pulsierende Metropole London steht für Tradition und Vielfalt. So vielseitig wie die kulturellen Einflüsse, welche die britische Hauptstadt prägen, gestaltet sich auch das Restaurantangebot in London. Um Besuchern die Suche nach dem perfekten Restaurant zu erleichtern, verraten Mark Tazzioli, Head Chef and Menu Design Manager und Christopher Cole, ‎Food & Beverage Manager bei British Airways, ihre sechs Restauranttipps, die einen Kurztrip nach London zu einem kulinarischen Erlebnis werden lassen.

Cinnamon Club, Westminster:

Currygerichte stammen ursprünglich aus Süd(ost)asien und unterscheiden sich regional bei Zutaten und Zubereitungsarten. Im Londoner Cinnamon Club in Westminster, einem modernen indischen Restaurant, werden traditionelle Rezepte innovativ und kreativ umgesetzt. Besonders bekannt ist das Restaurant für seine aussergewöhnlichen Wildgerichte.

Pitt Cue, Soho:

Wer gerne BBQ isst, ist im Pitt Cue genau an der richtigen Adresse. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant ist aus einem Imbisswagen entstanden und befindet sich heute in erstklassiger Lage im Stadtviertel Soho. Da es ein kleines Restaurant ist und keine Reservierungen angenommen werden, sollte man mit Wartezeiten rechnen, sagt Mark Tazzoli. Er ergänzt: „Das Warten lohnt sich: Im Pitt Cue wird ein Pulled Pork serviert, bei dem einem das Wasser im Mund zusammenläuft und das Bone Marrow Mash ist geradezu göttlich.“

The Ivy, West End:

Für Urlauber, die gerne etwas Celebrity-Luft schnuppern, empfiehlt Christopher Cole das The Ivy im West End. Das Restaurant wurde von einem Design-Studio in einem markanten Art Déco Stil eingerichtet und ist für seine VIP-Kundschaft bekannt. Laut Christopher Cole setzt sich das Menü wie folgt zusammen: „Einfach und herzhaft, britisch und erschwinglich!“

Amaya, Mayfair:

Neben dem Cinnamon Club heben Mark Tazzioli und Christoper Cole ein weiteres indisches Restaurant hervor: Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Amaya im Londoner Stadtteil Mayfair. Dort stehen köstliche indische Tapas auf der Speisekarte, die einen Besuch absolut lohnenswert machen. Die Küche ist auf Grillgerichte spezialisiert, welche auf drei unterschiedliche traditionelle Arten zubereitet werden.

Nobu London, Old Park Lane:

Das Nobu ist ein japanisches Restaurant im Metropolitan Hotel in der Old Park Lane. Die neu geprägte japanische Küche des Restaurantchefs Nobu Matsuhisa wurde bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Bei einem herrlichen Blick über den Hyde Park kann man neben Sushi eine Vielzahl verschiedener warmer Gerichte geniessen - von Nudeln bis Hummerpasta.

Duck and Waffle, Heron Tower, East London:

Der Name beschreibt das Menü des Restaurants sehr treffend. Im Duck and Waffle im 40. Stock des Heron Tower, East London, kann man in luftiger Höhe kreative und aussergewöhnliche Gerichte geniessen. Mit einem gläsernen Aufzug, der an der Aussenseite des Gebäudes aufwärts entlang fährt, gelangt man in das exklusive Restaurant. Auf der Karte steht viel Ausgefallenes wie der pikante Ochsenbäckchen-Donut oder Gänseleber Crème brûlée serviert wird.

Für Fluggäste von British Airways beginnt das kulinarische Abenteuer bereits über den Wolken an Bord mit feinstem Essen, erlesenen Weinen und Champagner.