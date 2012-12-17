Kuban Airlines ist bankrott

Die russische Kuban Airlines sah sich aus finanziellen Gründen gezwungen am 11. Dezember 2012 den Flugbetrieb einzustellen.

Kuban Airlines hat ihren Hauptsitz in Krasnodar unterhalten und den Flugbetrieb bereits 1932 als Subunternehmung von Aeroflot aufgenommen. Die Fluggesellschaft wurde 1992 verselbstständigt und kämpfte seit Jahren mit finanziellen Problemen. Anfangs November 2012 musste Kuban Airlines ihre unwirtschaftlichen Yak-42 ausmustern und behielt lediglich ihre westlichen Muster. Ende November wurden drei Airbus A319 an den Vermieter zurückgegeben und am 11. Dezember wurden auch die verbleibenden sechs Boeing 737 gegroundet. Die Airline meldete in Krasnodar Konkurs an.