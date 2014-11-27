Kostenloser Weihnachtsbaumtransport bei airberlin

Wer mit airberlin fliegt, kann auch in diesem Jahr wieder auf allen internationalen Strecken der Airline kostenfrei einen Weihnachtsbaum mitnehmen.

Der Baum darf bis zu zwei Meter lang sein und muss bis zu 48 Stunden vor Abflug im Service Center der Gesellschaft unter 0848 737 800 (0,08 SFr/min) angemeldet werden. Dieser Service ist vor allem bei Fluggästen nach Spanien sehr beliebt. Wer möchte, kann seinen Weihnachtsbaum aber auch auf Fernstreckenflügen mitnehmen.

Unter dem Motto "Flying home for Christmas" bietet airberlin ihren Gästen jedes Jahr ein attraktives Programm. Am Donnerstag, 27.11.2014, wird der airberlin Weihnachtsflieger zum Auftakt der Weihnachtsaktivitäten zum ersten Mal in Berlin erwartet.

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