Kostenlos umbuchen bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal erhebt keine Umbuchungsgebühren für alle Tickets, die zwischen dem 15. Mai und dem 15. Juni 2026 ausgestellt werden.

Damit bietet TAP Air Portugal ihren Kunden zusätzliche Sicherheit bei der Reiseplanung und die Möglichkeit, gebuchte Flüge flexibler anzupassen.

Die Regelung gilt für alle Märkte, in denen die Fluggesellschaft tätig ist, und umfasst Reisen mit einem planmäßigen Abflug innerhalb der ursprünglichen Ticketgültigkeit. Mit dieser Initiative bekräftigt TAP ihr Engagement, Komfort und Vertrauen der Kunden in den Mittelpunkt des Reiseerlebnisses zu stellen. Reisende können dadurch Urlaubs-, Wochenend- oder Geschäftsreisen entspannter planen und buchen – ohne Sorgen über kurzfristige Änderungen.

Die kostenlose Umbuchung innerhalb der ursprünglichen Gültigkeitsdauer des Tickets ist einmalig möglich bis spätestens sieben Tage vor dem Hinflug. Erlassen wird dabei ausschließlich die Umbuchungsgebühr. Ist die gebuchte Buchungsklasse nicht mehr verfügbar, können gegebenenfalls höhere Flugpreise und Steuern anfallen.

Alle Informationen und Konditionen der Aktion gibt es hier.