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Korean kauft zwei Boeing 747-8 Frachter

21.03.2011 BGRO
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Korean hat bei Boeing zwei weitere Boeing 747-8F Vollfrachter bestellt und will damit ihre Vormachtstellung bei der Luftfracht weiter ausbauen.

Korean ist der erste Kunde, der sich für die Passagier- und Frachtversion des neuen Jumbos entschieden hat. Die Fluggesellschaft aus Seoul hat bei Boeing fünf 747-8I Passagierjumbos und sieben 747-8F Frachtjumbos in den Auftragsbüchern. Die beiden neu bestellten Frachtjumbos entsprechen einem Marktwert von 639 Millionen US Dollar. Korean betreibt momentan 27 Vollfrachter und zählt zu den grössten Luftfrachtgesellschaften.
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