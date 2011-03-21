Korean kauft zwei Boeing 747-8 Frachter

Korean hat bei Boeing zwei weitere Boeing 747-8F Vollfrachter bestellt und will damit ihre Vormachtstellung bei der Luftfracht weiter ausbauen.

Korean ist der erste Kunde, der sich für die Passagier- und Frachtversion des neuen Jumbos entschieden hat. Die Fluggesellschaft aus Seoul hat bei Boeing fünf 747-8I Passagierjumbos und sieben 747-8F Frachtjumbos in den Auftragsbüchern. Die beiden neu bestellten Frachtjumbos entsprechen einem Marktwert von 639 Millionen US Dollar. Korean betreibt momentan 27 Vollfrachter und zählt zu den grössten Luftfrachtgesellschaften.