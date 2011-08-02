Korean kauft weitere Boeing 737

Korean Air hat zwei weitere Boeing 737-900ER der neusten Generation in Auftrag gegeben.

Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von rund 170 Millionen US Dollar. Korean Air betreibt bereits zwei Boeing 737-900, bei dieser Variante handelt es sich um den grössten Jet aus der Boeing 737 Familie. Die Boeing 737-900ER kann bis zu 215 Passagiere transportieren. Bei Korean Air werden die beiden Maschinen mit 12 Business Class Passagiersitzen und 147 Economy Class Sitzen ausgelegt werden.