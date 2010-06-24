Korean fertigt Sharklets für Airbus

Airbus hat KAL Aerospace für die Fertigung ihrer neuen Sharklets für die A320 Modelle ausgewählt.

Airbus wird ihre A320 Familie ab Ende 2012 auf Kundenwunsch mit den modernen Sharklets ausliefern. Bei den Sharklets handelt es sich um verfeinerte Winglets, die zu einer Widerstandsverringerung bei den Flügelrandbögen führen und dadurch je nach Sektorlänge zu einer Effizienzsteigerung von rund 3 bis 4 Prozent führen. Die Sharklets werden bei Korean Air KAL Aerospace gefertigt und den Endfertigungswerken in Toulouse, Hamburg oder Tianjin zugeführt. Die ersten Sharklet Airbus Maschinen werden voraussichtlich ab Ende 2012 ausgeliefert werden.