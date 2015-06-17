Korean Air will weitere Boeing Flugzeuge kaufen

Korean Air Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Korean Air und Boeing haben am Dienstag an der Paris Air Show eine Kaufabsichtserklärung für bis zu 52 neue Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

In die neuen Kaufabsichtsverträge wurden zwei Boeing 777-300ER und dreißig Boeing 737 Max fest eingehandelt, dazu kommen noch zwanzig Optionen auf die Boeing 737 MAX. Der Festauftrag entspricht nach den heutigen Listenpreisen einem Wert von 3,9 Milliarden US Dollar. Im Auftragsbuch bei Boeing wird diese Bestellung erst nach der Finalisierung aufgenommen.