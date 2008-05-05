Korean Air will in ganz Amerika ausbauen
05.05.2008 NCAR
Korean Air (KE) will ihre Marktanteile in Nordamerika vergrössern, indem sie den südkoreanischen Hub Incheon als Tor zu Asien nutzt.
Incheon soll zum Verbindungsflughafen zwischen USA und China, Vietnam, Malaysia und Singapur werden. Die geplante Fusion von Northwest Airlines und Delta Air Lines, beide Codesharing Partner von KE, wird ihre Position in Nordamerika noch zusätzlich stärken. Zudem will sich KE nach Südamerika ausdehnen. Die Fluggesellschaft hat acht A380 und zehn 787 bestellt.