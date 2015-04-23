Korean Air und China Airlines erweitern Zusammenarbeit

Airbus A330 China Airlines (Foto: Airbus)

Korean Air erweitert das Codeshare-Abkommen mit China Airlines und bietet damit mehr Flüge zwischen Südkorea und Taiwan an.

Hinzu kommen Verbindungen zwischen Seoul und Kaohsiung sowie zwischen Busan und Taipeh. Die neue Codeshare Vereinbarung hat am 20. April 2015 begonnen. Das bisherige Codeshare-Abkommen zwischen Korean Air und China Airlines umfasste bereits 25 Flüge pro Woche auf dem Streckenpaar von Seoul nach Taipeh; davon wurden 14 Flüge von Korean Air und 11 Flüge von China Airlines durchgeführt. Das erweiterte Codeshare Abkommen ermöglicht Korean Air nun, wöchentlich zusätzlich 21 Flüge zwischen Südkorea und Taiwan in den Flugplan zu integrieren, sieben Flüge pro Woche auf der Seoul-Kaohsiung-Route sowie 14 Flüge von Busan nach Taipeh. Korean Air bietet damit ihren Passagieren mehr Flexibilität, Komfort und Auswahl. Darüber hinaus sammeln Mitglieder des Korean-Air-Vielfliegerprogramms SkypassPunkte, wenn sie die Codeshare-Vereinbarung nutzen und Korean-Air-Tickets für die Flüge von China Airlines erwerben.

Korean Air unterhält mit 33 Fluggesellschaften auf 195 Strecken weltweit Codeshare Abmachungen, darunter Air France, AeroMéxico und China Southern Airlines. Um den Passagieren beste Flugverbindungen zu bieten, strebt Korean Air weitere Codeshare Partnerschaften an.

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