Korean Air und Asiana dürfen fusionieren

Korean Air Asiana Airlines Fusion (Foto: Korean Air)

Die Aktionäre der beiden Fluggesellschaften Korean Air und Asiana haben am 12. August 2026 der Fusion beider Firmen zugestimmt.

Der Verwaltungsrat und die Aktionäre von Korean Air und Asiana haben mit einer grossen Mehrheit der Fusion beider Airlines zugestimmt, damit haben die beiden Airlines einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Gründung einer gemeinsamen Fluggesellschaft am 17. Dezember 2026 erreicht.

Der Verwaltungsrat von Korean Air ratifizierte den Fusionsvertrag am 12. August und erfüllte damit die Anforderungen für Fusionen kleinen Umfangs gemäß Artikel 527-3 des koreanischen Handelsgesetzbuches. Gleichzeitig erhielt Asiana Airlines die Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einer Beteiligung von 81,86 Prozent und einer Zustimmung von 99,3 Prozent (167.436.677 Aktien).

Mit diesen Zustimmungen wird der von beiden Verwaltungsräten im Mai 2026 unterzeichnete Fusionsvertrag formell ratifiziert. Nach Abschluss der Gläubigerschutzverfahren und der verbleibenden administrativen Formalitäten wird die Unternehmensregistrierung am 17. Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Korean Air treibt die Umsetzung ihres Integrationsplans nach der Fusion weiter voran. Nach der bedingten Genehmigung des Zusammenschlusses durch das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr (MOLIT) am 25. Juni und der Freigabe der Fusionsregistrierung am 24. Juli arbeitet die Fluggesellschaft in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden an den Änderungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) und der internationalen Betriebsgenehmigungen.

Nachdem die Genehmigungen für den Zusammenschluss nun endgültig vorliegen, beschleunigen die beiden Fluggesellschaften ihre Vorbereitungen für den Betriebsstart und konzentrieren sich dabei auf die Systemintegration, gemeinsame Schulungen und die Einbindung der Teams.