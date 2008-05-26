Korean Air nimmt Kapazitäten vom Markt

Wegen den hohen Treibstoffpreisen wird Korean zwischen Juni und Mitte Juli weniger stark frequentierte Flüge aus dem Angebot nehmen.

Korean Air liess heute verlauten, dass sie die Auslastung auf ihren Strecken noch besser im Auge behält, um die Kapazitäten möglichst optimal der Kundennachfrage anpassen zu können. Korean sieht sich gezwungen auf 12 Strecken den Flugplan auszudünnen, fünf Strecken vorläufig auszusetzen und auf weiteren vier Routen kleineres Fluggerät einzusetzen.