Korean Air meldet drittes Quartal

Korean Air Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Korean Air meldete für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 4,0085 Billionen KRW (2,8587 Milliarden USD). Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 232,3 Milliarden KRW.

Hauptursachen für den Umsatzrückgang sind die branchenweite Kapazitätssteigerung und das wettbewerbsintensive Preisumfeld. Obwohl die Treibstoffkosten zurückgingen, stiegen die Gesamtbetriebskosten aufgrund höherer Abschreibungen, Wartungs- und Betriebskosten. Dies führte zu einem Betriebsgewinn von 376,3 Milliarden KRW (268,4 Millionen US-Dollar), was einem Rückgang von 242,3 Milliarden KRW gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Umsatz im Passagiergeschäft belief sich im dritten Quartal auf insgesamt 2,4211 Billionen KRW. Dies entspricht einem Rückgang von 196,2 Milliarden KRW gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang ist auf die Verschiebung des Chuseok-Feiertags (von September 2024 auf Oktober 2025) sowie auf vorübergehende Nachfrageschwankungen, darunter strengere Einreisebestimmungen für die USA, zurückzuführen.

Korean Air