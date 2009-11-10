Korean Air meldet Gewinn

Südkoreas grösste Airline Korean Air hat das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von US$227,6 Millionen abgeschlossen.

Im dritten Quartal des letzten Jahres hatte die Airline noch einen Verlust von US$592 Millionen verbuchen müssen, das schlechteste Resultat der letzten 14 Jahre. Die Einnahmen gingen um zehn Prozent auf US$2,1 Milliarden zurück. Nach sechs Verlustquartalen erzielt Korean Air nun bereits zum zweiten Mal in Folge einen Gewinn. Während im letzten Jahr die hohen Treibstoffkosten für rote Zahlen sorgten, sank der Aufwand in diesem Jahr um 40 Prozent und der Durchschnittspreis pro Gallone schrumpfte um 50 Prozent.