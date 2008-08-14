Korean Air macht ersten Verlust seit 5 Jahren

Korean Air Lines flogen wegen den hohen Ölpreisen und der schwachen Nachfrage ihren ersten Quartalsverlust seit fünf Jahren ein.

Von den zurzeit fallenden Treibstoffpreisen wir KAL im zweiten Halbjahr profitieren, dennoch sind die Aussichten wegen dem schwachen Won und der angeschlagenen Weltwirtschaft düster. Korean Air, auch das weltgrösste Luftfrachtunternehmen, gaben einen Betriebsverlust von KRW 116,4 Milliarden (USD 112 Millionen) im zweiten Quartal bekannt. Das ist der erste Betriebsverlust seit der SARS Krise 2003. Noch 2007 machte KAL einen Gewinn von KRW 75,4 Milliarden im zweiten Quartal. Die Kosten für den Treibstof stiegen um 80,4 Prozent und machten 40 Prozent des Budgets aus. Die südkoreanische Regierung erlaubte nun eine Erhöhung der Treibstoffgebühren. In der Hauptreisezeit im Sommer konnte KAL nur einen einstelligen Anstieg der Nachfragen verbuchen, statt der üblichen 10 Prozent.