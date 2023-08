Korean Air kauft weitere Super Jumbos

Laut Aussagen von Korean Air wandelt die Fluggesellschaft aus Südkorea drei Optionen für den Airbus A380 in Kaufaufträge um.

Korean Air hat sich entschieden drei weitere Airbus A380 zu kaufen. Die Airline aus Asien hatte bereits fünf Super Jumbos aus Toulouse bestellt und wandelt nun drei Kaufoptionen in Festbestellungen um. Die Flugzeuge werden ab 2010 an die Korean ausgeliefert. Zum Preis der Flugzeuge wurden keine Angaben gemacht, ein Airbus A380 ist ab etwa 300 Millionen US Dollar zu haben.