Korean Air kauft Airbus A350 Frachter

Korean Air Airbus A350F (Foto: Airbus)

Korean Air hat bei Airbus sieben Airbus A350F Vollfrachter bestellt. Bei diesem Auftrag wurden sieben Airbus A350-1000 Passagierflugzeuge in Frachter umgewandelt.

Der Airbus A350F Vollfrachter verfügt in der Branche über die größte Frachttür im Hauptdeck. Die Rumpflänge und -kapazität sind optimal auf die branchenüblichen Paletten und Container abgestimmt. Über 70 Prozent der Flugzeugzelle bestehen aus modernen Materialien, wodurch das Startgewicht im Vergleich zu Konkurrenzmodellen um 46 Tonnen tiefer ist. Der Airbus A350F ist zudem das einzige Frachtflugzeug, das die ab 2027 geltenden, verschärften CO₂-Emissionsstandards der ICAO vollständig erfüllt.

„Korean Air ist einer der weltweit größten Frachtbetreiber“, sagte Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales im Bereich Verkehrsflugzeuge. „Die Entscheidung für den A350F ist daher eine bedeutende Bestätigung der einzigartigen Fähigkeiten dieses Flugzeugs. Der A350F bietet Korean Air die effizienteste Lösung im Segment der Großfrachter.“

Die derzeit in Entwicklung befindliche A350F kann eine maximale Nutzlast von 111 Tonnen befördern und dabei eine Reichweite von bis zu 4.700 Seemeilen (8.700 Kilometer) erzielen. Angetrieben von den neuesten Rolls-Royce Trent XWB-97 Triebwerken, wird das Flugzeug im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation mit ähnlicher Nutzlast und Reichweitenleistung einen um bis zu 40 Prozent reduzierten Treibstoffverbrauch und CO₂-Emissionen aufweisen.

Bis Ende September 2025 hatte die neueste Generation der A350-Großraumflugzeugfamilie weltweit 1.445 Bestellungen von 63 Kunden erhalten, darunter 65 Bestellungen für die brandneue A350F von zehn Frachtfluggesellschaften und einem Leasinggeber.

Korean Air hat insgesamt 33 Airbus A350-Flugzeuge bestellt. Die zukünftige A350 Flotte umfasst nun 20 Airbus A350-1000, sieben Airbus A350F und sechs Airbus A350-900, von denen die ersten beiden bereits ausgeliefert wurden. Darüber hinaus liegen der Fluggesellschaft noch Bestellungen für 39 A321neo-Schmalrumpfflugzeuge vor.