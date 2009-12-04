Korean Air kauft 5 Boeing 747-8

Korean Air Co. hat bei Boeing eine Bestellung für fünf 747-8 Intercontinental Maschinen aufgegeben.

Korean Air Co. hat bei Boeing eine Bestellung für fünf 747-8 Maschinen aufgegeben.

Dies gab die Airline heute bekannt. Die fünf georderten Passagierflugzeuge haben einen Gesamtwert von US$1,5 Milliarden und sollen der Südkoreanischen Airline zwischen April 2013 und Mai 2015 übergeben werden. Korean Air will mit den neuen Maschinen ihr Langstreckenangebot in die USA und nach Europa erweitern. Sie ist die erste asiatische Airline, die eine Bestellung für die Passagier-Version der treibstoffeffizienten 747-8 aufgibt.





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