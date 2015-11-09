Korean Air finalisiert Boeing Großbestellung

Korean Air Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Boeing und Korean Air haben letzte Woche den Abschluss eines Großauftrages über dreißig Boeing 737 MAX und zwei Boeing 777 bekanntgegeben.

Diese Kaufabsichtserklärung wurde an der diesjährigen Paris Air Show unterzeichnet und beinhaltete dreißig Boeing 737 und zwei Boeing 777-300ER, in diese Bestellung wurden auch noch zwanzig Boeing 737 MAX Optionen eingehandelt. Diese Großbestellung konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden. Nach den aktuellen Listenpreisen beziffert Boeing den Auftragswert mit knapp vier Milliarden US Dollar. Die Bestellung wurde nun auch ins Auftragsbuch aufgenommen.