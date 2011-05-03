Korean Air bestellt fünf Airbus A330-200

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat von Korean Air einen Folgeauftrag für weitere fünf Airbus A330-200 erhalten.

Korean Air betreibt bereits 23 A330-200 Langstreckenjets und hat mit dieser Bestellung über fünf weitere Einheiten dieses Typs gesamthaft dreissig A330 Maschinen bei Airbus in Auftrag gegeben. Die fünf A330-200 entsprechen einem Marktwert von rund einer Milliarde US Dollar. Korean wählte für ihre A330 Verkehrsflugzeuge das PW4000 Triebwerk von Pratt & Whitney.