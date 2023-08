Korean Air bald mit inländischem Low-Cost-Carrier

Ab Juli will Korean Air den Betrieb ihrer neuen LCC Tochtergesellschaft aufnehmen.

Die ersten Flüge werden zwischen Seoul Gimpo und Jeju verkehren. Die Inlandflüge sollen mit einer Flotte von bis zu fünf A300-600 und 737-800 Maschinen bewältigt werden. Korean Air gibt sich zuversichtlich, was die Wettbewerbsfähigkeit der neuen Airline betrifft. Ausserdem will sie sich beim nächsten SkyTeam Treffen in Istanbul für eine Mitgliedschaft stark machen. Korean Air war massgebend an der Aufnahme der China Southern Airlines ins SkyTeam letzten November beteiligt.