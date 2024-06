Korean Air Cargo feiert Jubiläum in Wien

Korean Air Cargo Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Vor 20 Jahren - im April 2004 – landete erstmals ein Frachtflugzeug von Korean Air Cargo auf dem Flughafen Wien in der österreichischen Bundeshauptstadt.

Damit begann eine Partnerschaft im Cargo- und Passagierbereich, die bis heute anhält und auch ausgebaut wird. Gefeiert wurde dieses Jubiläum gestern Abend, am 11. Juni 2024, im Rahmen eines austro-koreanischen Galaabends im Kunsthistorischem Museum Wien mit Jaedong Eum, Head of Cargo Business Division bei Korean Air Cargo, Myung Kyu Park, MVP Cargo Sales Department bei Korean Air Cargo, Sangwook Ham, Botschafter der Republik Korea in Österreich, und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, sowie über 100 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt und Tourismus.

„Korean Air Cargo und den Flughafen Wien verbinden zwei Jahrzehnte guter Zusammenarbeit. Die Partnerschaft zeigt, wie Europa und Asien erfolgreich kooperieren. Wiens geografische Lage und exzellente Infrastruktur machen den Flughafen zu einem wichtigen Knotenpunkt im Streckennetz von Korean Air Cargo. Gemeinsam wollen wir unsere hohen Qualitätsstandards weiter ausbauen und Wien als führenden europäischen Frachtflughafen positionieren. Wir danken Korean Air Cargo für ihr kontinuierliches Engagement und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft“, sagte Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Flughafen Wien nicht nur zum wichtigsten Tor für koreanische Unternehmen nach Osteuropa entwickelt, sondern auch zu einer wichtigen Drehscheibe zwischen Asien und Osteuropa. Unser Wiener Frachtflugbetrieb begann mit einem einmal pro Woche stattfindenden Dienst und ist inzwischen auf mehr als einen Flug pro Tag angewachsen. Dieses bemerkenswerte Wachstum wäre nicht möglich gewesen ohne die engagierte und proaktive Partnerschaft mit dem Flughafen Wien. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen in Zukunft weiter auszubauen“, so Jaedong Eum, Head of Cargo Business Division bei Korean Air Cargo.

„Angesichts der strategischen Lage Wiens und der guten Anbindung innerhalb Europas ist es nur logisch, dass Korean Air Cargo und der Flughafen Wien eine so starke Partnerschaft aufgebaut haben. Korean Air und der Flughafen Wien haben die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den zwischenmenschlichen Austausch zwischen Korea und Österreich gestärkt. Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit noch weiter ausgebaut wird“, sagte Sangwook Ham, Botschafter der Republik Korea in Österreich.

Für einen weiteren Ausbau der Luftfrachtverkehre zwischen Seoul und Wien, wollen Korean Air Cargo und der Flughafen Wien unter anderem gemeinsame Marketinginitiativen starten, die sich an Spediteure und Kunden richten. Im Februar dieses Jahres unterzeichneten die Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung über die Erweiterung ihrer Zusammenarbeit. In diesem Rahmen tauschen die Partnerunternehmen auch Branchenkenntnisse aus, um optimale Services anbieten zu können.

Austro-koreanischer Galaabend mit über 120 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt und Tourismus

Im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung wurde gestern, 11. Juni 2024, gemeinsam mit mehr als 120 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt und Tourismus das 20-jährige Bestehen von Korean Air Cargo am Flughafen Wien und die jahrelange gute Zusammenarbeit gefeiert. Unter den Gästen waren neben Jaedong Eum, Head of Cargo Business Division bei Korean Air Cargo, Myung Kyu Park, MVP Cargo Sales Department bei Korean Air Cargo, Sangwook Ham, Botschafter der Republik Korea in Österreich und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien auch Dr. Sabine Haag, Direktorin des Kunsthistorischen Museums, Dukho Lee, Vorsitzender des Vereins der koreanischen Community in Wien und Peter Malanik, Präsident des österreichischen Luftfahrtverbandes. Moderatorin Barbara Fleißner führte souverän durch den Abend. Für stimmungsvolle musikalische Darbietung sorgten die Wiener Philharmoniker.

20 Jahre Frachtverbindung Wien – Seoul

Seit 2004 führt Korean Air Cargo Frachtflüge von und nach Wien durch, aktuell mit bis zu zehn Flügen pro Woche. Korean Air Cargo setzt hierfür einen Mix aus Boeing-747-400F, Boeing 747-8F und Boeing 777F ein und verbindet damit Produktions- und Absatzmärkte in Österreich und der gesamten CEE-Region über den größten Flughafen Südkoreas, den Flughafen Incheon in Seoul, mit mehr als 110 Destinationen weltweit. Der Flughafen Wien ist dank seiner geografisch idealen Lage und exzellenter Abfertigungsinfrastruktur ein wichtiger Knotenpunkt im Streckennetz von Korean Air Cargo. Insbesondere für die Automobilproduktion in Zentral- und Osteuropa nutzt die Airline den Flughafen Wien als Güterumschlagspunkt von und nach Asien. Ebenso machen Elektronik- und Pharmagüter einen bedeutenden Anteil der Tonnagen aus.

Korean Air – Nationale Fluggesellschaft Südkoreas

Im September 2006 startete Korean Air auch Passagierflüge nach Wien. Gegründet wurde Korean Air im Jahr 1969 und betreibt heute eine Flugzeugflotte von 161 Flugzeugen mit Verbindungen von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul zu 110 Destinationen in mehr als 39 Ländern. Mehr Informationen zu Korean Air und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.koreanair.com zu finden.