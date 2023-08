Korean Air übernimmt ersten Airbus A380

Heute Dienstag, den 24. Mai 2011, kann Korean Air in Toulouse ihren ersten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Der A380 wird heute Nachmittag feierlich an Korean Air übergeben. Korean Air wird der sechste Airbus A380 Betreiber. Bei der Maschine handelt es sich um die Baunummer MSN035. Korean Air hat ihre Superjumbos im Oberdeck ausschliesslich für die Business Class mit 94 bequemen Liegesitzen ausgelegt, im unteren Deck finden 301 Economy Class Passagiere platz, zudem sind auf dieser Etage auch 12 First Class Suiten zu finden. Korean Air hat 10 A380 gekauft, wovon fünf noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Die Maschinen sind mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet.