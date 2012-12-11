Korean übernimmt sechsten Airbus A380

Am Montag, dem 10. Dezember 2012, konnte Korean Air ihren sechsten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Bei dem sechsten Airbus A380 von Korean Air handelt es sich um die Baunummer MSN096, der in Südkorea auf die Kennung HL-7619 zugelassen ist. Die Maschine startete mit der Kennung F-WWAP am 29. Juni 2012 zum Erstflug und konnte gestern in Toulouse an Korean Air übergeben werden. Korean Air hat ihre Superjumbos mit der niedrigsten Sitzplatzdichte ausgestattet, im Oberdeck befinden sich 94 Liegesitze in der Business Class, im Unterdeck finden 301 Economy Passagiere und 12 Fluggäste in der First Class Platz. Korean setzt mit diesem Layout klar auf die besser bezahlenden Premium Passagiere. Die A380 von Korean sind mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgerüstet. Korean hat zehn A380 gekauft.