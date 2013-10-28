Korean übernimmt achten Airbus A380

Am Freitag, dem 25. Oktober 2013, konnte Korean Air in Toulouse ihren achten Airbus A380 Grossraumjet übernehmen.

Bei dem achten Airbus A380 von Korean Air handelt es sich um die Baunummer MSN128, der in Südkorea auf die Kennung HL-7622 zugelassen ist. Die Maschine startete mit der Kennung F-WWAB am 20. März 2013 in Toulouse zum Erstflug und konnte am vergangenen Freitag an Korean Air übergeben werden. Korean Air hat ihre Superjumbos mit der niedrigsten Sitzplatzdichte ausgestattet, im Oberdeck befinden sich 94 Liegesitze in der Business Class, im Unterdeck finden 301 Economy Passagiere und 12 Fluggäste in der First Class Platz. Korean setzt mit diesem Layout klar auf die besser bezahlenden Premium Passagiere. Die A380 von Korean sind mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgerüstet. Korean hat zehn A380 gekauft.