Korean übernimmt Boeing 747-8F Frachter

Korean Air Cargo, konnte am 6. Februar 2012 ihre erste Boeing 747-8F sowie 777F übernehmen.

Mit der Übernahme des ersten Boeing 747-8F Jumbo Vollfrachters wird Korean Air Cargo zum vierten 747-8F Betreiber, zudem gibt Boeing bekannt, dass Korean Air die erste Fluggesellschaft ist, die den neuen Jumbo Frachter und den zweimotorigen Boeing 777 Vollfrachter betreibe. Korean Air Cargo ist eine der größten Frachtfluggesellschaften und bewegt bereits eine große Flotte von Boeing 747-400 Vollfrachtern. Die Tochter von Korean Air hat bei Boeing sieben neue Jumbo Frachter in Auftrag gegeben.