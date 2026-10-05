Kopenhagen verzeichnet Rekordseptember

Flughafen Kopenhagen (Foto: Copenhagen Airport)

Der Flughafen Kopenhagen verzeichnete im September 2026 mit 3,2 Millionen Passagieren einen Rekordwert, Das Wachstum beträgt dabei vier Prozent.

Der Flughafen führte dieses Wachstum auf den gestiegenen Umsteigeverkehr sowie die auch nach der sommerlichen Hauptreisezeit anhaltende Nachfrage nach Urlaubs- und Städtereisen zurück.

Norwegen war mit 270.000 Passagieren der wichtigste Markt für den Flughafen Kopenhagen, gefolgt von Spanien (255.000) und Großbritannien (245.000). Das Direktflugaufkommen zwischen Kopenhagen und den USA stieg um 8 % auf 140.000 Passagiere an. Die Fluggesellschaften SAS, Delta Air Lines und American Airlines bedienen 12 Routen, die den Flughafen mit 10 Zielen in den USA verbinden.

Für die Herbstferien, die am 9. Oktober beginnen, erwartet der Flughafen rund 1,1 Millionen Passagiere; an den verkehrsreichsten Tagen werden mehr als 115.000 Reisende erwartet. London steht bei den Städtereisen an der Spitze der Nachfrage, während Spanien, Italien und Frankreich die beliebtesten Urlaubsziele in Südeuropa sind.

Der Flughafen Kopenhagen empfiehlt, bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums zwei Stunden und bei Flügen außerhalb Europas drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Zudem werden Passagiere gebeten, online einzuchecken und sich über die Website oder die App des Flughafens über den aktuellen Flugstatus zu informieren.