Knapp 20 Millionen Passagiere am Flughafen München

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Die nach wie vor hohe Nachfrage nach Flugreisen zeigt sich deutlich in den Verkehrsergebnissen des ersten Halbjahres 2025 am Flughafen München.

Zwischen Januar und Juni nutzten fast 20 Millionen Reisende das bayerische Premium-Drehkreuz. Das ist ein Anstieg um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mit einem absoluten Wachstum von 700.000 Passagieren zählt der Flughafen München nach wie vor zu den Flughäfen mit dem stärksten Zuwachs in Deutschland. Auch die Luftfracht verzeichnet Zuwächse: So stieg das Gesamtvolumen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um 7,6 Prozent auf rund 161.000 Tonnen.

Die Zahl der Flugreisenden stieg im ersten Halbjahr kontinuierlich an – von rund 2,6 Millionen im Januar auf zuletzt über 4,1 Millionen im Juni. Besonders stark entwickelte sich der Interkontinentalverkehr mit einem Wachstum von annähernd neun Prozent verglichen mit entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit gut 1,5 Millionen Passagieren sind Reisen in und aus den USA weiterhin gut gefragt. Auch der Verkehr von und nach Asien verzeichnet wieder ein deutliches Plus und erreicht neue Höchstwerte. Über eine Million Passagiere flogen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 zu Destinationen in Fernost und kamen von dort nach München. Die beliebtesten Ziele waren hierbei Bangkok, Singapur, Tokio und Peking. Insgesamt bietet der Flughafen aktuell rund 230 Verbindungen weltweit an, darunter 55 Ziele auf der Langstrecke.

Auch bei den Starts und Landungen setzt sich der Aufwärtstrend fort: Über 161.000 Flugbewegungen im ersten Halbjahr 2025 unterstreichen die positive Entwicklung des Flugverkehrs. Dabei leisteten die vergangenen Pfingstferien einen spürbaren Beitrag zum starken Halbjahresergebnis. Mit 2,3 Millionen Passagieren und rund 18.000 Flugbewegungen lagen die Zahlen 6,5 Prozent über dem Vorjahreswert – die bisher verkehrsstärkste Zeit des Jahres.

Das Passagier- und Verkehrswachstum wurde auch operativ sehr gut bewältigt. Der Flughafen München hat kontinuierlich in die Optimierung seiner Prozesse, in das Personal-Recruiting sowie in die Aus- und Weiterbildung mehrere hundert Millionen Euro investiert. Auch technische und infrastrukturelle Maßnahmen, wie der abgeschlossene Umbau der zentralen Sicherheitskontrolle mit modernen CT-Scannern im Terminal 2, tragen zu einer spürbaren Effizienzsteigerung bei. In über 90 Prozent der Fälle liegen die Wartezeiten im ersten Halbjahr 2025 bei höchstens wenigen Minuten.