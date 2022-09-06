Kleine Startbahn in Köln Bonn wieder in Betrieb

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert Kühni)

Die kleine Startbahn (14R/32L) am Flughafen Köln/Bonn geht ist seit Montag, den 5. September 2022, nach etwa dreieinhalb Jahren wieder in Betrieb.

Die sogenannte Parallelbahn war zunächst aufgrund von Sanierungsarbeiten an Rollweg Bravo gesperrt worden. Während der Lockdowns in der Corona-Pandemie diente sie dann unter anderem als Abstellfläche für Flugzeuge.

Die Bahn darf in der Zeit von 6 bis 22 Uhr beflogen werden. Der Anflug in Richtung 32L ist rund um die Uhr erlaubt. Die Parallelbahn dient unter anderem als Ausweichmöglichkeit, wenn die anderen beiden Startbahnen, auf denen wie bisher auch der Hauptteil des Verkehrs geführt wird, zum Beispiel aufgrund von punktuell erforderlichen Arbeiten wie die Entfernung von Gummiabrieb nicht beflogen werden können.