Kiss & Fly Parkzone am Flughafen Bremen

Künftig ist das kurzzeitige Halten, bis zu zehn Minuten, vor dem Terminal des Bremer Flughafens kostenfrei.

Bislang war dort die Bezahlung am Parkautomaten ab der ersten Minute erforderlich. Der Parkbereich kann wie bisher dafür genutzt werden, um Familie oder Freunde zum Flughafen zu bringen und sich zu verabschieden.

„Kiss & Fly“ heißt das Modell, das das Bezahlen der Parkgebühr am Bremen Airport vereinfacht: Beim Befahren der Parkzone wird das Fahrzeug durch eine automatische Kennzeichenerkennung per Kamera erfasst. Anschließend ist das Halten in dem Bereich bis zu zehn Minuten lang kostenfrei. Parkvorgänge, die länger als zehn Minuten dauern, sind kostenpflichtig – je weitere angefangene zehn Minuten werden drei Euro fällig. Durch Eingabe des Kennzeichens am Automaten lässt sich das digitale Ticket lösen. Zur zusätzlichen Information zeigt ein Monitor bei der Ausfahrt an, ob der kostenlose Zeitraum eingehalten oder eine Parkgebühr zu entrichten ist. Eine ausführliche Beschilderung vor Ort erklärt das neue System.

Keine Schranke: Flughafen verspricht sich free flow vor dem Terminal

„Für Aufenthalte von mehr als 20 Minuten empfehlen wir unser Parkhaus in Terminal-Nähe – das ist in dem Fall preiswerter. Zumal wir eines der günstigsten Flughafen-Parkhäuser in Norddeutschland haben“, erklärt Konrad Best, Chief Commercial Officer am Flughafen Bremen.

Der Anspruch auf zehn Minuten kostenfreies Halten gilt einmal täglich pro Fahrzeug. Von dem neuen Konzept verspricht sich der Flughafen vor allem eine bessere Verkehrssituation vor dem Abflugbereich: „Durch dieses smarte System des Kurzparkens erwarten wir in dem Bereich weiterhin free flow – eine freie Durchfahrt“, so Best. Auch aus diesem Grund habe man sich gegen eine veränderte Verkehrsführung und ganz bewusst auch gegen ein Schrankensystem entschieden.

„Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Verkehrsteilnehmer beobachtet, die die Parkplätze mit ihrem Pkw mehrere Stunden oder sogar Tage blockieren“, sagt der CCO des Bremen Airport. Ein Knöllchen gibt es für Parksünder ab jetzt nicht mehr – im Übrigen auch dann nicht, wenn jemand das Gelände verlässt, ohne zu bezahlen. In diesem Fall erhalten die Halterin oder der Halter jedoch einen Zahlungsbescheid per Post, inklusive Mahngebühr und Bearbeitungskosten.

