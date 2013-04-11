Kingfisher möchte wieder abheben

Kingfisher gibt nicht auf und hat bei der indischen Zivilluftfahrtbehörde ein neues Gesuch für die Aufnahme des Flugbetriebs eingereicht.

Vor einem halben Jahr hat Indiens Luftfahrtbehörde der Airline die Betriebsbewilligung entzogen, jetzt möchte Kingfisher neu finanziert wieder an den Start gehen. Die Verantwortlichen von Kingfisher stellen sich einen Betriebsbeginn mit fünf Airbus A320 und zwei ATR Maschinen vor. Falls Indiens Behörden mit diesem Plan einverstanden sind, könnte die gescheiterte Fluggesellschaft des Spirituosen Moguls Vijay Mallya ab dem Winterflugplan 2013 wieder abheben. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob der Fluggesellschaft die Betriebsbewilligung erteilt wird.