Kenya wählt für Boeing 787 das GEnx Triebwerk

Kenya Airways setzt bei ihren Boeing 787 Dreamliner auf die Triebwerkoption von General Electric, das Nachsehen hat Rolls Royce mit dem Trent 1000.

Kenya Airways setzt bei ihren Boeing 787 Dreamliner auf die Triebwerkoption von General Electric, das Nachsehen hat Rolls Royce mit dem Trent 1000.

Kenya Airways hat bei Boeing im 2006 neun Dreamliner bestellt und vier Vorkaufsrechte auf den neuen Jet erworben, die erste Maschine wird im vierten Quartal 2013 an die aufstrebende Fluggesellschaft aus dem schwarzen Kontinent übergeben. Das GEnx-1B erfreut sich bei den Boeing 787 Kunden grosser Beliebtheit, General Electric rechnet mit weiteren Aufträgen von unschlüssigen Kunden. Bei der Boeing 787 stehen zwei Triebwerke zur Auswahl, das Trent 1000 von Rolls Royce und das GEnx-1B von General Electric.

Die beiden Triebwerke im Vergleich

GEnx-1B, PIP 1 Trent 1000, Package B Maximale TO Schub auf NN 255 bis 321 kN 265 bis 331 kN Bläserdrehzahl bei TO Schub 2184 bis 2401 U/min Keine Angabe Länge 4,95 m 4,77 m Max. Drehzahl Kompressor N1 2726 U/min 2723 U/min Max. Drehzahl Hochdruckturbine N2 13425 U/min 13418 U/min Gewicht 6139 kg 5998 kg

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