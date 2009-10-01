Kenya kauft vielleicht bei Airbus ein

Kenya Airways befindet sich mit Airbus in Gesprächen über den möglichen Kauf einiger A330-200 Flugzeuge.

Nachdem die Auslieferung der mit Spannung erwarteten Boeing 787 sich immer wieder verzögert hat, schaut sich Kenya Airways nun bei Airbus nach Ersatz für die bald auslaufenden Leasingverträge einiger Flugzeuge um. CEO Titus Naikuni sagte, es ginge um sechs bis neun Maschinen. Die Airline hat noch keinen offiziellen Kommentar zur Lage veröffentlicht. Sie sei auch weiterhin in Kontakt mit Boeing, Kenya hat dort eine offene Bestellung für neun 787. Die Airline hat Ende März ihren ersten Jahresverlust seit der Lancierung 1996 verbuchen müssen und will ihre Flotte aus 28 Boeing und Embraer Maschinen modernisieren.