Kenya Airways übernimmt Dreamliner ab 2013

Kenya Airways gab heute bekannt, dass der erste von neun Bestellten Boeing 787-8 Dreamliner im vierten Quartal 2013 übernommen werden kann.

Kenya Airways hat neun 787 Dreamliner bereits 2006 und 2007 bei Boeing in Auftrag gegeben und wollte die ersten Flugzeuge ab Oktober 2010 übernehmen und damit ihre ältesten Boeing 767 Langstreckenjets ersetzen. Nach langem hin und her hat sich der Carrier jetzt mit Boeing verständigt, die ersten Maschinen ab dem vierten Quartal 2013 zu übernehmen. Die Fluggesellschaft aus Kenia hat zudem versichert, nach der Auslieferung des neunten Dreamliner vier weitere Maschinen dieses Typs übernehmen zu wollen.