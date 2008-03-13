Keine Pilotenstreiks über Ostern
13.03.2008 NCAR
Die Pilotengewerkschaft der British Airways, Balpa, bekräftigte, dass ihre Mitglieder über Ostern nicht streiken werden.Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft und der Geschäftsleitung von British Airways wurden am Montag, dem 10. März 2008, abgebrochen. Nachdem die Airline mit gerichtlichen Folgen drohte, sah Balpa davon ab, zum geplanten Streik aufzurufen. Die Pilotengewerkschaft will zudem ihre Kunden, die Fluggäste, nicht mit einem Streik verärgern.