Keine Gewerkschaft für Mechaniker bei Delta und Northwest
27.02.2009 PSEN
Die Techniker der beiden fusionierte Airlines Delta Air Lines und Nordwest Airlines werden nicht von einer eigenen Gewerkschaft vertreten werden.
Die Techniker der beiden fusionierte Airlines Delta Air Lines und Northwest Airlines werden nicht von einer eigenen Gewerkschaft vertreten.
Dies berichtete die Detroit News gestern. Mehr als 6.700 Arbeiter der TechOps, ein Unterabteilung der Delta, die für den Unterhalt und Reparatur der Flugzeuge der neuen Airline verantwortlich ist, sollen nicht in die Aircraft Mechanics Fraternal Association eintreten können. Diese war zuvor für die 900 Techniker der Northwest verantwortlich. Die internationale Vermittlungsstelle entzog der Gewerkschaft jedoch die Zertifikation, als diese erkannte, dass sie nicht genügend Unterstützung erhalten würde, um eine Wahl auszulösen. Die Anzahl der – gewerkschaftslosen - Mechaniker der Delta Air Lines übersteigt die der Northwest um einiges. Tony Charaf, Präsident der TechOps, bezeichnete den Zertifikationsentzug als einen weiteren Meilenstein im Prozess des Zusammenschlussen der beiden Airlines. Weitere Gewerkschaften werden im nächsten Monat über ihren Verbleib entscheiden. Die zwei grössten, die der FlugbegleiterInnen und die International Association of Machinists haben noch nicht bei der Vermittlungsbehörde vorgesprochen.