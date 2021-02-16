Keine Erholung bei Singapore

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Januar flogen mit Singapore Airlines knapp 60 Tausend Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Einbruch von 96,9 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, wie in den Vormonaten flogen auch im Januar 2021 mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines konnte im Januar noch gerade einmal 59,9 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresjanuar waren es 1,936 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 75,8 Prozent auf 2,803 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 96,7 Prozent auf 322,0 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 72,6 Prozentpunkte auf 11,5 Prozent verschlechtert.

Die Januarzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den bedingten Corona Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der COVID-19 Krise als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Singapore Airlines Cargo leidet ebenfalls massiv unter der Krise, im Januar wurden noch 74,0 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresjanuar 91,1 Tausend Tonnen), das entspricht einem Rückgang von 18,8 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Januar 2021 leidglich 78,4 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 3,383 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 97,7 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein Medikament gegen diese Krankheit gefunden wird.