Keine Erholung bei Singapore Airlines

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im November flogen mit Singapore Airlines lediglich 45,6 Tausend Fluggäste (Vorjahr 1,925 Millionen), das entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einem Einbruch von 97,6 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, wie in den Vormonaten flogen auch im November mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 83,5 Prozent auf 1,822 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 97,3 Prozent auf 253,3 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 70,8 Prozentpunkte auf 13,9 Prozent weiter verschlechtert.

Die Novemberzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den bedingten Corona Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der COVID-19 Seuche als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Auch Singapore Airlines Cargo leidet massiv unter der Krise, im November wurden noch 72,0 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresnovember 111,4 Tausend Tonnen), das entspricht einem Minus von 35,4 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat November 2020 leidglich 61,4 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 3,268 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 98,1 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein Medikament gegen diese Krankheit gefunden wird.