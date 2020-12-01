Keine Erholung bei Singapore Airlines

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Oktober flogen mit Singapore Airlines lediglich 35,5 Tausend Fluggäste (Vorjahr 1,930 Millionen), das entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Einbruch von 98,2 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, wie in den Vormonaten flogen auch im Oktober mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 87,9 Prozent auf 1,355 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 97,8 Prozent auf 211,3 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 68,8 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent weiter verschlechtert, damit waren die Flugzeuge von Singapore Airlines weniger als zu einem Fünftel der zur Verfügung stehenden Sitzplatzkapazität ausgelastet.

Die Oktoberzahlen sind genauso schlecht wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den bedingten Corona Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der COVID-19 Seuche als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Auch Singapore Airlines Cargo leidet massiv unter der Krise, im Oktober wurden noch 60,2 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresoktober 107,9 Tausend Tonnen), das entspricht einem Minus von 44,2 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Oktober 2020 leidglich 49,0 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 3,239 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 98,5 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein Medikament gegen diese Krankheit gefunden wird.