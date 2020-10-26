Keine Erholung bei Singapore Airlines

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im September flogen mit Singapore Airlines lediglich 31,9 Tausend Fluggäste (Vorjahr 1,837 Millionen), das entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Einbruch von 98,3 Prozent.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, wie in den Vormonaten flogen auch im September mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 88,9 Prozent auf 1,192 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 97,7 Prozent auf 207 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 68,0 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent weiter verschlechtert, damit waren die Flugzeuge von Singapore Airlines weniger als zu einem Fünftel der zur Verfügung stehenden Sitzplatzkapazität ausgelastet.

Die Septemberzahlen sind genauso schlecht wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den bedingten Corona Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der COVID-19 Seuche als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Auch Singapore Airlines Cargo leidet massiv unter der Krise, im September wurden noch 59,6 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresseptember 103,3 Tausend Tonnen), das entspricht einem Minus von 42,3 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat September 2020 leidglich 42,6 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 3,118 Millionen Passagiere), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 98,6 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein Medikament gegen diese Krankheit gefunden wird.