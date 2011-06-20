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Keine Airbus A380 Schauflüge in Paris

20.06.2011 RK
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An der Paris Air Show 2011 hätte auch der Airbus A380 am Schauflugprogramm teilnehmen sollen, wegen eines Rollschadens muss der Superjumbo voraussichtlich am Boden bleiben.

Airbus teilte am Sonntagabend mit, dass der A380 MSN004 beim einparken auf dem Messegelände in Paris mit dem Flügelrandbogen ein Gebäude touchierte und dabei beschädigt wurde. Ingenieure müssen jetzt den Schaden genau aufnehmen, es sei jedoch bereits sicher, dass der A380 am Schaufliegen nicht teilnehmen könne.
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