Katar schafft Visumspflicht für 80 Länder ab

Qatar Airways Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Qatar Airways, Katars Innenministerium (MoI) und Qatar Tourism Authority (QTA) haben bekannt gegeben, dass Katar ab sofort visafreien Eintritt für Bürger aus 80 Ländern genehmigt.

Die Staatsbürger dieser 80 Länder, die Katar besuchen wollen, müssen kein Visum mehr beantragen oder bezahlen. Stattdessen erhalten sie bei der Einreise eine kostenlose Genehmigung zur mehrfachen Ein- und Ausreise, wenn sie einen Reisepass mit einer Mindestgültigkeit von sechs Monaten und ein bestätigtes Transit- oder Rückflugticket vorweisen können.

Abhängig von der Staatsangehörigkeit des Besuchers ist die Genehmigung ab dem Ausstellungsdatum entweder 180 Tage gültig und der Besucher darf insgesamt 90 Tage in Katar bleiben (mehrfache Ein- und Ausreise möglich) oder sie ist ab Ausstellungsdatum 30 Tage gültig und berechtigt den Besucher, bis zu 30 Tage in Katar zu verbringen. Im letzteren Fall besteht die Möglichkeit, eine Verlängerung für weitere 30 Tage zu beantragen.

Diese Entwicklungen sind Teil einer Reihe von Maßnahmen, die Katar ergriffen hat, um die Einreise in das Land zu erleichtern. Im vergangenen Monat wurde eine Plattform für Online-Visa eingeführt. Hierüber können Reisende aller Nationalitäten Touristen- und Besuchervisa unkompliziert beantragen. Das Land erwägt weitere Optimierungen seiner Visumspolitik, wie z. B. die Aufhebung der Visumspflicht für Besitzer einer Aufenthaltserlaubnis oder eines gültigen Visums aus den Nationen des Golfkooperationsrates (Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ), Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland oder den Schengen-Ländern. Diese Verzichtserklärung würde es berechtigten Besuchern ermöglichen, eine elektronische Reisegenehmigung zu erhalten, indem sie eine einfache Online-Bewerbung mindestens 48 Stunden vor Reisebeginn ausfüllen.

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker teilte mit: „Die heutige Ankündigung rückt den Staat Katar in die Position des offensten Landes der Region. Dies ist ein wichtiger Anlass für Katar, da eine Vielzahl von Nationalitäten nun berechtigt ist, visumsfrei in unser Land einzureisen, worauf wir sehr stolz sind. Qatar Airways ist die nationale Airline des Staates Katar und als solche fühlen wir uns sehr geehrt, Millionen von Menschen jedes Jahr in unser schönes, einladendes und historisches Land zu bringen. Diese wichtige Initiative des Innenministeriums und der Qatar Tourism Authority wird die Gelegenheit bieten, noch mehr Besucher aus noch mehr Ländern willkommen zu heißen, um die vielen spannenden Attraktionen zu erleben, die sie hier erwarten.“

Laut Hassan Al Ibrahim, Chief Tourism Development Officer bei QTA, ist der Verzicht der Visumspflicht ein wichtiger Bestandteil der nationalen Tourismusstrategie, die derzeit in Partnerschaft mit Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor überprüft wird. Der Hauptfokus der Führung des Landes liegt auf einer zunehmenden Diversifizierung der Volkswirtschaft Katars, die mitunter den Tourismus weiter stärken soll. Eine überarbeitete Entwicklungsstrategie wird am 27. September 2017 bekannt gegeben, wenn Katar die offizielle Feier anlässlich des Welttourismus-Tages veranstaltet.

„Die Vereinfachung der Einreise ist ein wesentliches Element zur weiteren Förderung unserer Tourismusindustrie. Mit dieser Bekanntgabe erreichen wir ein neues Kapitel unserer Strategie 2030“, so Al Ibrahim. „Zusammen mit unseren Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor haben wir alle Aspekte berücksichtigt, um Besuchern aus aller Welt eine einfache Einreise zu ermöglichen. Sie spielt zweifellos eine zentrale Rolle, um einen ersten positiven, langanhaltenden Eindruck unseres Landes zu bekommen.“

Im November 2016 führte Katar ein freies Transitvisum ein, das Passagieren aller Nationalitäten die Einreise in Katar für mindestens fünf und bis zu 96 Stunden (vier Tage) ermöglicht. Im Mai 2017 riefen Qatar Airways und QTA gemeinsam +Qatar ins Leben, eine Initiative zur Förderung des Landes als Stopover-Destination. Diese Maßnahmen und die intensivierte internationale Vermarktung führten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einem Anstieg der Anzahl der Zwischenstopps in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 um 39 Prozent.

Der untere Abschnitt beschreibt die neue Visumspflicht für die Bürger der 80 Länder. Die Einreise in Katar wird nach alleinigem Ermessen des Innenministeriums von Katar genehmigt.

1. Staatsangehörige der folgenden 33 Länder bedürfen keiner Visumspflicht und können bei Ankunft in Katar eine Visumsbefreiung erhalten. Diese gilt für 180 Tage ab Ausstellungsdatum und berechtigt den Inhaber, bis zu 90 Tage in Katar zu verbringen, auch bei mehrfacher Ein- und Ausreise.

1. Bahamas

2. Belgien

3. Bulgarien

4. Dänemark

5. Deutschland

6. Estland

7. Finnland

8. Frankreich

9. Griechenland

10. Island

11. Italien

12. Kroatien

13. Lettland

14. Liechtenstein

15. Litauen

16. Luxemburg

17. Malta

18. Niederlande

19. Norwegen

20. Österreich

21. Polen

22. Portugal

23. Rumänien

24. Schweden

25. Schweiz

26. Seychellen

27. Slowakei

28. Slowenien

29. Spanien

30. Tschechische Republik

31. Türkei

32. Ungarn

33. Zypern

2. Staatsangehörige der folgenden 47 Länder bedürfen keiner Visumspflicht und können bei Ankunft in Qatar eine Visumsbefreiung erhalten. Diese gilt für 30 Tage ab Ausstellungsdatum und berechtigt, bis zu 30 Tage in Qatar zu verbringen, auch bei mehrfacher Ein- und Ausreise. Die Befreiung kann für weitere 30 Tage verlängert werden.

1. Andorra

2. Argentinien

3. Aserbaidschan

4. Australien

5. Bolivien

6. Brasilien

7. Brunei

8. Chile

9. China

10. Costa Rica

11. Ecuador

12. Georgien

13. Großbritannien

14. Guyana

15. Hongkong

16. Indien

17. Indonesien

18. Irland

19. Japan

20. Kanada

21. Kasachstan

22. Kolumbien

23. Kuba

24. Libanon

25. Malaysia

26. Malediven

27. Mazedonien

28. Mexiko

29. Moldawien

30. Monaco

31. Neuseeland

32. Panama

33. Paraguay

34. Peru

35. Russland

36. San Marino

37. Singapur

38. Südafrika

39. Südkorea

40. Suriname

41. Thailand

42. Ukraine

43. Uruguay

44. Vatikanstadt

45. Vereinigte Staaten von Amerika

46. Venezuela

47. Weißrussland

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