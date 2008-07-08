Kartellamt könnte sich gegen Übernahme von Condor durch Air Berlin aussprechen

Laut mehreren deutschen Zeitungsberichten und Aussagen des Kartellamtes könnte die Übernahme von Condor durch Air Berlin scheitern.

Die Wettbewerbshüter waren von der Übernahmeidee Air Berlin-Condor noch nie begeistert. Nach Aussagen einer Kartellwächterin muss Air Berlin nun bis am 14. Juli detaillierte Aussagen zu den Übernahmeplänen deponieren, sonst könnte das Kartellamt das Vorhaben abmahnen. In diesem Schreiben würde das Kartellamt erläutern, warum es gegen die Zusammenschlusspläne sei. Nach einer Abmahnung seitens der Wettbewerbsbehörde könnten die Unternehmungen noch einmal Stellung dazu nehmen und erst danach würde ein definitiver Entscheid bei dem Wettbewerbshüter fallen.