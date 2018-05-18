Karlsruhe erwartet regen Pfingstverkehr

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Der Flughafen Karlsruhe erwartet auf die Pfingsttage bereits eine Ferienwelle, um Stressfrei in den Kurzurlaub zu starten, empfiehlt er den Fluggästen genügend Anreisezeit einzuplanen.

Mit dem Start der Pfingstferien erwartet der FKB seine erste “Hochsaison” noch vor dem eigentlichen Beginn der Sommer-Urlaubszeit. Bis zu 18.000 Fluggäste zwischen Freitag und Pfingstmontag erwartet der Flughafen Karlsruhe.

Aufgrund der Baustelle auf der Autobahn A5 zwischen Bühl und Baden-Baden und des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens sollten Fluggäste genügend Zeit für die Anreise einplanen.

Die spanischen und italienischen Feriendestinationen rund ums Mittelmeer sowie Städtereiseziele wie Berlin, Lissabon oder Warschau erfreuen sich bei den FKB-Pfingsturlaubern großer Beliebtheit.

Urlaub in Griechenland liegt ebenfalls im Trend, und die steigende Nachfrage bedient insbesondere das neue Angebot der Fluggesellschaft Corendon, die immer freitags nach Heraklion auf Kreta fliegt. Bis heute nutzten bereits 16 Millionen Passagiere das große Angebot des FKB für ihre Linienflüge oder Urlaubsreisen.

Für einen stressfreien Start in den Pfingsturlaub empfehlen wir allen Fluggästen, die Verkehrsnachrichten speziell für die Autobahn A5 zu prüfen und spätestens zwei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen zu sein. Das neue gastronomische Angebot, der Biergarten und der Kinderspielplatz im Sicherheitsbereich verkürzen die Wartezeit und lassen den Urlaub schon am Flughafen entspannt beginnen.