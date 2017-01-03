Karlsruhe Baden-Baden konnte wachsen

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Der Flughafen Karlsruhe Baden-Baden hat sein Passagierziel für 2016 erreicht.

Bereits am 23. Dezember 2016 konnte sich Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung freuen, denn seine Prognose von 1,1 Millionen Passagieren für das Jahr 2016 wurde schon an diesem Tag erreicht. Bis zum Jahresende 2016 hatten dann 1.115.000 Passagiere den Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) für ihre Reisen genutzt. „Trotz der weltweit schwierigen Rahmenbedingungen konnten wir dieses gute Ergebnis, das auch eine Steigerung der Passagierzahlen um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1.064.000 Passagiere im Jahr 2015) ausweist, erreichen.“ so Manfred Jung.

Maßgeblich zu diesem guten Ergebnis beigetragen „haben die neu am FKB operierende Fluggesellschaft Wizz Air mit ihren Angeboten und die Kapazitätserhöhungen der ansässigen Fluggesellschaften, die von den Passagieren bestens angenommen wurden“ ergänzt Pressesprecherin Elke Fleig.

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden