Karlsruhe Baden-Baden begrüßt Jubiläumspassagier

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Herr Marc Andres aus Rastatt, wollte gerade für den Eurowings Flug EW 4185 nach Hamburg einchecken, als er von Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung überrascht wurde.

Der Jubiläums – Passagier durfte sich über einen Fluggutschein für einen Flug mit Eurowings ab dem FKB freuen. Zur Wahl stehen die Strecken FKB – Hamburg – FKB oder FKB – Palma de Mallorca – FKB. Nachdem am gestrigen Tag bereits eine Million Fluggäste am FKB gezählt wurden, prognostiziert Manfred Jung für das Gesamtjahr 2016 knapp 1.100.000 Fluggäste. Für das Jahr 2017 rechnet er mit rund 1.140.000 Fluggästen.

Baden-Airpark GmbH