Karlsruhe Baden Baden präsentiert Winterflugplan

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Flughafen Karlsruhe Baden-Baden)

Zeitgleich mit dem Ende der Sommerzeit tritt am Sonntag, 25.Oktober 2026 der Winterflugplan am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden (FKB) in Kraft, der Flughafen präsentiert bereits die Destinationen dazu.

Ryanair fliegt neu nach Lamezia Terme, Rabat und Tirana. Weitere Flugziele von Ryanair sind Agadir, Alicante, Amman, Banja Luka, Barcelona-Girona, Bari, Bukarest-Baneasa, Cagliari / Sardinien (bis 28. Oktober), Faro, Fès, Gran Canaria / Las Palmas, London-Stansted, Malaga, Palermo / Sizilien (bis 28. Oktober), Palma de Mallorca, Porto, Sarajevo (bis 28. Oktober), Sevilla, Sofia, Stockholm-Arlanda, Tanger, Teneriffa-Süd, Thessaloniki, Trapani / Sizilien (bis 29. Oktober), Valencia und Zagreb.

GP Aviation bietet neue Flüge nach Pristina an.

Air Anka führt bis 01. November Flüge nach Antalya durch. Diese Flüge sind z.B. bei TUI buchbar.

Corendon Airlines bietet bis 31. Oktober Flüge nach Antalya an.

Enter Air führt im Auftrag von TUI Flüge nach Fuerteventura (bis 31. Oktober), Gran Canaria / Las Palmas (bis 01. November), Heraklion / Kreta (bis 30. Oktober) und Palma de Mallorca (bis 01. November) durch.

Mit Eurowings erreichen Sie Palma de Mallorca bis 07. November und ab 06. März. Buchen Sie Ihre Pauschalreise direkt bei Eurowings Holidays.

Antalya erreichen Sie bis 29. November zusätzlich mit Freebird Airlines.

Smartwings führt bis 31. Oktober Flüge nach Heraklion durch. Diese Flüge sind z.B. bei TUI buchbar.

Wizz Air fliegt neu nach Podgorica. Weitere Flugziele von Wizz Air sind Belgrad, Sibiu / Hermannstadt, Skopje, Suceava, Timisoara / Temeswar und Tirana.

Die Fluggesellschaften behalten sich kurzfristige Änderungen ihrer Flugpläne vor. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Preisinformationen und Buchungen wenden Sie sich bitte direkt an die Fluggesellschaft, den Veranstalter oder das Reisebüro.